वीडियोः 'नाटु नाटु' गाने पर पुरानी दिल्ली में जमकर थिरके जर्मन राजदूत फिलिप, ऑस्कर मिलने का मनाया जश्न, अन्य दूतावासों को दिया चैलेंज

Highlights जर्मन राजदूत डॉ. फिलिप एकरमैन ने अपनी टीम के साथ पुरानी दिल्ली में नाटु नाटु की धुन पर थिरकते नजर आए। फिलिप ने कोरियाई दूतावास को प्रेरणा देने के लिए आभार जताया।

Dance On Natu Natu: एस.ए. राजामौली की फिल्म आरआरआर के गीत नाटु नाटु को ऑस्कर पुरस्कार मिलने के बाद इसके प्रति लोगों की और दीवानगी बढ़ गई है। पूरा देश जश्न के मूड में है। सोशल मीडिया पर इस गाने पर स्टेप्स करते ऐसे तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। वहीं इस बीच जर्मन राजदूत डॉ. फिलिप एकरमैन ने अपनी टीम के साथ पुरानी दिल्ली में नाटु नाटु की धुन पर थिरकते नजर आए। फिलिप ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका वीडियो भी पोस्ट किया है।

जर्मन राजदूत ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ लाल किले के पास एक फ्लैश मॉब का मंचन किया और 'नाटु नाटु' की धुन पर नृत्य किया। अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो को साझा करते हुए फिलिप ने कहा कि पर्फेक्ट से तो काफी दूर है लेकिन मजा आ गया। उन्होंने अन्य दूतावासों को भी इसका चैलेंज दिया है। वहीं कोरियाई दूतावास को प्रेरणा देने के लिए आभार जताया। साथ ही राम चरण और आरआरआर की पूरी टीम को बधाई भी दी।

Germans can't dance? Me & my Indo-German team celebrated #NaatuNaatu’s victory at #Oscar95 in Old Delhi. Ok, far from perfect. But fun!



Thanks @rokEmbIndia for inspiring us. Congratulations & welcome back @alwaysRamCharan & @RRRMovie team! #embassychallange is open. Who's next? pic.twitter.com/uthQq9Ez3V