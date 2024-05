फिटनेस फ्रीक महिला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीरें, आए गंदे कमेंट, फिर दिया करारा जवाब, जानें

Highlights फिटनेस फ्रीक महिला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीरें आए गंदे कमेंट, फिर दिया करारा जवाब दृढ़ प्रतिक्रिया के साथ साइबरबुलियों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया

नई दिल्ली: दिल्ली में रहने वाली एक फिटनेस फ्रीक महिला आंचल ने बीते 14 मई को सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज पोस्ट किये। इन तस्वीरों में आंचल ने जिम में पसीना बहाते हुए अपनी दिनचर्या शेयर करते हुए बताया कि वह चेस्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज करती हैं। इसके साथ उन्होंने जो फोटोज शेयर की उनमें आंचल बेहद मजबूत और बॉडी बिल्डर वाली काया में दिख रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया के कुछ ट्रोल्स को ये पसंद नहीं आया और उनके पोस्ट पर आपत्तिजनक कमेंट की बौछार हो गई।

लेकिन आंचल ने दृढ़ प्रतिक्रिया के साथ साइबरबुलियों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। अपमानजनक टिप्पणियों की बौछार का जवाब आंचल ने अपने खास अंदाज में दिया। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कुछ और तस्वीरों शेयर की। इसके साथ ही आंचल ने एक-एक कमेंट का जवाब भी दिया।

When it comes to training chest, I stick to three movements - pic.twitter.com/AFPeqRoz9s — Aanchal (@AanchalXIV) May 14, 2024

आंचल को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा कि मैम लगता है आपने टेस्टोरॉन ज्यादा इंजेक्ट कर लिया है। इसके जवाब में आंचल ने कहा कि हां, ऐसा ही है। एक अन्य यूजर ने आंचल से उनकी लिक्विड डाइट के बारे में पूछा, आंचल ने जवाब में लिखा कि 1000000000 mg कैफीन।

Ma'am shayad aapne testosterone hormone zyada inject kar liya hai 😶‍🌫️ — Voice of Introverts (@Anti_Anger) May 14, 2024

एक अन्य पोस्ट में आंचल ने लिखा, "मुझे हाल ही में एक मस्कुलर फोटो पोस्ट करने के लिए एक्स पर अविश्वसनीय नफरत मिली। मैं नफरत से आहत नहीं थी। तथ्य यह है कि किसी ने भी उस ट्वीट को नहीं पढ़ा जो जानकारी से भरा था। इस बात ने मुझे परेशान किया। अब वापस फोटो पर आते हैं, फोटो सर्दियों के दौरान ली गई थी, इन तस्वीरों से मेरा वजन 6-7 किलो ज्यादा था। तब मुझे जिम में लंबा समय बिताना पसंद था। आप सभी ने मुझे जल्द ही फिर से इंटेंस वर्क आउट करने के लिए प्रेरित किया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एक लड़की हजारों-लाखों पुरुषों के अहंकार को चकनाचूर कर सकती है।"

The photo was taken during winters, I was 6-7 kgs… pic.twitter.com/6SKxPgZmMX — Aanchal (@AanchalXIV) May 16, 2024

आंचल ने सोशल मीडिया पर महिलाओं को नीचा दिखाने के बजाय व्यक्तिगत विकास के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। आंचल को साथी एक्स उपयोगकर्ताओं से भरपूर समर्थन भी मिला। लोगों ने उनके समर्पण की सराहना की। आंचल एक फिटनेस कंटेंट क्रिएटर भी हैं। उनके एक्स पर 10.7k की महत्वपूर्ण फॉलोअर्स हैं। एक्स पर वह अपनी फिटनेस यात्रा और अटूट आत्मविश्वास से दूसरों को प्रेरित करती रहती हैं।

Flys provide a deep stretch at the bottom and a strong contraction at the top, stimulating muscle fibers differently than pressing… pic.twitter.com/3ob0haMT3y — Aanchal (@AanchalXIV) May 14, 2024

