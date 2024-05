Viral Video: अपने ही बेटे की दुश्मन बनी मां; बेरहमी से मासूम को पीटा, पिता ने दर्ज कराया केस

Viral Video: हरियाणा के फरीदाबाद से मामता को शर्मसार करने वाली घटना को एक मां ने अंजाम दिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सगी मां अपने 11 साल के बेटे को पीट रही है। बेरहम मां का कलेजा मासूम के रोने से भी नहीं पिघलता और वह उसे लात-घुसों से मार रही हैं।

वीडियो में दिखाया गया है कि मां अपने बेटे के पास बैठी है और बारी-बारी से उसे पीट रही है और मौखिक रूप से गाली दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना सूरजकुंड इलाके की है। आरोपी महिला पेशे से एक डॉक्टर है जिसका पति इंजीनियर है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, उसमें महिला द्वारा अपने बच्चे को पीटते हुए कई फुटेज दिखाई दे रहे हैं। वह उसके ऊपर बैठकर उस पर हमला करती नजर आ रही है और हमले के दौरान वह लड़के को लात भी मार रही है। फुटेज में बच्चे के पिता को हमले के दौरान हस्तक्षेप करते और बच्चे को उसकी क्रूर मां से बचाते हुए भी दिखाया गया है।

#Faridabad | Mother Caught On CCTV Brutally Beating Her 11-Year-Old Son



▪️The father of the child complained to police about his wife's violence. He added that his wife would threaten to consume poison every time he would try to stop her from beating the child



🔹️Child's… pic.twitter.com/LfkMRLdJto