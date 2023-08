"अनपढ़ नेताओं को वोट न दें...", ऑनलाइन क्लास में टीचर ने राजनेताओं को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी; वीडियो वायरल

नई दिल्ली: ऑनलाइन कोचिंग सेंटर चलाने वाली कंपनी अनएकेडमी के टीचर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुरुष टीचर ऑनलाइन क्लास के दौरान भारतीय राजनेताओं को लेकर विवादित टिप्पणी देते हुए सुनाई दे रहा है।

टीजर का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कानूनी मामलों के एक शिक्षक को दर्शकों से उन राजनेताओं को वोट न देने की अपील करते देखा जा सकता है जो अनपढ़ हैं और सिर्फ नाम बदलना जानते हैं।

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में वह कहते हैं कि याद रखें कि जब भी आप अगली बार वोट करें तो एक पढ़े-लिखे व्यक्ति को चुनें ताकि आपको दोबारा इस स्थिति का सामना न करना पड़े।

टीजर कहता है, "ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो चीजों को समझता हो। अपने फैसले ठीक से लें।"

हालांकि, वीडियो के सोशल मीडिया साइट पर शेयर होने के बाद लोगों का एक समूह वीडियो के कंटेंट से नाराज हो गया। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर टीजर के वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी कड़ी में एक यूजर अभय प्रताप सिंह ने क्लिप-ऑन एक्स को कैप्शन के साथ साझा किया, "अनअकैडमी का मोदी विरोधी एजेंडा शिक्षा के नाम पर मोदी के प्रति नफरत परोसी जा रही है।

This teacher from @unacademy is frustrated because he has to do the job he is getting paid for. Therefore, he is asking people not to vote for the government that brings new changes i.e. BJP



Your entite paycheck depends on teaching and you have a problem with making notes? 🤡… pic.twitter.com/WMQT6EaOXD