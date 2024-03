Delhi Metro Holi Video Viral: 'गाल में गुलाल' और 'दो लड़कियों की बेशर्म हरकत' वीडियो वायरल

Highlights दिल्ली मेट्रो का वीडियो वायरल, वीडियो में दो लड़कियों ने की बेशर्म हरकत मेट्रो की जमीन पर एक दूसरे पर सोते हुए नजर आती हैं फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी जताया विरोध

Delhi Metro Holi Video Viral: दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो लड़कियों ने कुछ ऐसा किया है कि इन्हें सरकार द्वारा क्वारंटीन करने की मांग सोशल मीडिया पर की गई है।

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सरकार से आपात अनुरोध है कि इंस्टा रील को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय आपदा-महामारी घोषित कर देना चाहिए और इसके शिकार लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेज देना चाहिए।

Bizarre, nonsensical, and could be dangerous! Not to mention public inconvenience!! Our youth need to have more substantial concerns than this non stop mindless content creation.