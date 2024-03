Bhagwant Mann Gurpreet Kaur Baby: 50 साल के भगवंत मान फिर बने पिता, दूसरी पत्नी ने बेटी को दिया जन्म

Highlights पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान फिर बने पिता मान की पत्नी ने अस्पताल में बेटी को दिया जन्म भगवंत मान ने पिता बनने की खुशखबरी साझा की

Bhagwant Mann Blessed With a Baby Girl: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर खुशियां आई हैं। उनकी दूसरी पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर ने बेटी को जन्म दिया है। न्यूज एजेंसी आईएनएस के अनुसार, सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर ने अस्पताल में बेटी को जन्म दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कौर को मोहाली के अस्पताल में बीती रात भर्ती कराया गया था।

गौर करने वाली बात यह है कि भगवंत मान ने 26 फरवरी को इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी थी कि वह बेहद खुश हैं क्योंकि उनकी पत्नी गर्भवती हैं। मार्च में खुशखबरी आने वाली है।

Punjab CM Bhagwant Mann and wife Dr. Gurpreet Kaur have been blessed with a baby girl. pic.twitter.com/qOvfTpQRrq