CCTV Footage: अचानक कक्षा से उठा छात्र और फिर तीसरी मंजिल से लगा दी छलांग, देखें घटना का एक भयावह वीडियो

Highlights छात्र ने यह कदम क्यों उठाया, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, घटना सुबह करीब 11 बजे हुई

CCTV Footage: आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में नारायण कॉलेज के प्रथम वर्ष के इंटर कॉलेज के छात्र चरण ने गुरुवार को तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना का एक भयावह वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। वीडियो में छात्र को कक्षा के दौरान कमरे से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। वह बिना किसी परेशानी के छत की ओर चला गया और नीचे कूद गया। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, घटना सुबह करीब 11 बजे हुई।

छात्र को कूदता देख शिक्षक और सहपाठी स्तब्ध रह गए। छात्र अपनी-अपनी बेंच से उठकर यह जानने के लिए दौड़े कि आखिर हुआ क्या था। अनंतपुर ग्रामीण उप-विभागीय पुलिस अधिकारी टी वेकाटेशुलु ने बताया कि लड़का गुरुवार सुबह संक्रांति की छुट्टियों से कॉलेज लौटा था और सुबह 11:55 बजे उसने आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया, "छुट्टियों के बाद यह लड़का गुरुवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे कॉलेज आया था। जब कक्षा चल रही थी, करीब 11:55 बजे वह अचानक कक्षा से बाहर आया और तीसरी मंजिल से कूद गया।"

Disturbing video : Trigger Warning



Shocking, an Intermediate first-year #student of a Jr college in #Anantapur, #AndhraPradesh died by suicide after jumping from the third floor of the building, captured on #CCTV .



The student named Charan at Narayana Junior College suddenly… pic.twitter.com/XWOQcX7PPS