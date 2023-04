महिला ने बिकनी पहनकर मेट्रो में किया सफर, वायरल हुईं तस्वीरें, यूजर्स ने किए तरह-तरह के कमेंट्स, देखें

Highlights दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर रही एक महिला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि महिला दिल्ली मेट्रो में सफर कर रही थी या नहीं। इससे पहले भी एक महिला की बिकनी पहने हुए मेट्रो से यात्रा करने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं।

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर रही एक महिला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में महिला को मेट्रो में बिकनी पहने हुए यात्रा करते हुए देखा जा सकता है। ऐसे में ट्विटर पर महिला के कपड़ों को लेकर बहस छिड़ गई है। मेट्रो में यात्रा करते समय अब ​​तक अज्ञात महिला को एक छोटी बिकनी ब्रा और और मिनी स्कर्ट पहने देखा जा सकता है।

हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि महिला दिल्ली मेट्रो में सफर कर रही थी या नहीं। इससे पहले भी एक महिला की बिकनी पहने हुए मेट्रो से यात्रा करने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। जहाँ कुछ लोग उसके पहनावे को लेकर आपत्ति जता रहे हैं, तो वहीं कुछ का कहना है कि ये उसकी निजता के साथ खिलवाड़ है।

देखें यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

There is something bizarre going on in Delhi Metro - What is this madness 🫥 pic.twitter.com/L2SHigb29h — Hotstuff ™ 🇮🇳 (@Hotstuffvibe) April 2, 2023

There is something seriously wrong going on in #Delhi, is this a new kind of virus which came from west!!??



Travelling in #delhimetro with family and kids is seriously embarrassing now due to these retrads. pic.twitter.com/hgmLgws24h — Amitabh Chaudhary (@MithilaWaala) April 2, 2023

