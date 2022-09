छात्राओं को मुफ्त सेनिटरी पैड देने के सवाल पर फंस गईं अधिकारी कौर, महिला आयोग ने सात दिनों में मांगा जवाब, जानें पूरा मामला

Highlights सरकार स्कूलों में छात्राओं को 20-30 रुपए का मुफ्त सेनेटरी पैड नहीं दे सकती। हरजोत कौर ने कहा कि कल जींस पैंट दे सकते हैं। परसों सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं। परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में देना पड़ेगा, है न।

पटनाः बिहार की वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारी व महिला और बाल विकास विभाग की एमडी हरजोत कौर बम्हरा बेतूका बयान देने के बाद मुसीबत में फंस गई हैं। मंगलवार को एक छात्रा के द्वारा मुफ्त सेनिटरी नैपकिन देने की माग पर हरजोत कौर बम्हरा द्वारा दिये गये बयान पर जमकर विवाद शुरू हो गया है।

अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। सात दिनों में हरजोत कौर बम्हरा से जवाब मांगा है। इसबीच राजनीतिक गलियारे से लेकर टीईटी शिक्षक संघ ने उन्हें हटाने की मांग उठाई है। बताया जाता है कि हरजोत कौर बम्हरा ने छात्राओं के सामने, जो टिपण्णी की है, उसपर राष्ट्रीय महिला आयोग ने अब लिखित स्पष्टीकरण मांगा है।

आयोग ने हरजोत कौर को जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया है। इसबीच हरजोत कौर बम्हरा के बेतूके जवाब को लेकर राज्य के राजनेताओं ने भी गंभीरता से लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा. संजय जायसवाल ने इस मुद्दे पर सरकार के कार्रवाई की मांग की है।

"I've immediately called a meeting. We're helping to empower women. I'm monitoring each & everything. Action will be taken," said Bihar CM Nitish Kumar, on IAS Harjot K Bhamra asking a schoolgirl if “she wants condoms too” when a student asked for affordable sanitary napkins. pic.twitter.com/qsZWFY5q7U