बेंगलुरुः ट्रैफिक में फंसने के बाद कार बीच में ही छोड़ ऑपरेशन के लिए 3 KM दौड़े चिकित्सक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, देखें

बेंगलुरुः कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ट्रैफिक में फंसने के बाद अपनी कार को बीच में ही छोड़कर सर्जरी करने के लिए अस्पताल की ओर दौड़ रहे एक चिकित्सक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई।

दरअसल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जन डॉ गोविंद नंदकुमार 30 अगस्त को कनिंघम रोड से सरजापुर के मणिपाल अस्पताल जा रहे थे ताकि वह पित्ताशय की थैली की एक आपातकालीन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकें, लेकिन वह इस दौरान ट्रैफिक जाम में फंस गए।

Stuck in Bengaluru traffic, doctor runs 3 km to perform operation in time... The surgery was successful, and the patient was discharged on time. Much appreciated! Vaidyo Narayano Hari #Doctor pic.twitter.com/2i4ki9bhjC

जाम से जल्द राहत नहीं मिलने के संकेत के बाद डॉ गोविंद नंदकुमार ने चालक के साथ कार छोड़ने का फैसला किया और वह अस्पताल की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि सर्जरी के लिए देर हो रही थी। नंदकुमार ने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर यह वीडियो साझा करते हुए लिखा, ‘‘कभी-कभी आपको वही करना पड़ता है जो आपको करना होता है!’’

Bengaluru Doctor leaves car stuck in traffic,runs 3 km to perform Surgery. That's why Doctors are truly called Bhagwan 🙏❤️ pic.twitter.com/pTENk754aO

नंदकुमार ने कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर और बायोकॉन प्रमुख किरण मजूमदार-शॉ को टैग करते हुए ट्वीट किया, ‘‘ क्या अधिक लोगों को अपने कार्यस्थल की ओर जाने के लिए पैदल चलना चाहिए अथवा दौड़ना चाहिए?’’ नंदकुमार करीब तीन किलोमीटर दौड़ने के बाद अस्पताल पहुंचे और फिर उसके बाद उन्होंने मरीज की आपातकालीन सर्जरी की। अपने कर्तव्य के प्रति इस समर्पण के लिए सोशल मीडिया पर लोग नंदकुमार की तारीफ कर रहे हैं।

Govind Nandkumar, a doctor ran for 45 minutes to cover 3 km distance to the hospital to operate on a patient after getting stuck in #bengalurutraffic.@docgovind talks to @sumitjha__ about how he decided to take matters into his own hands.

