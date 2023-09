Basukinath Temple lalu yadav: बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंच लालू यादव और राबड़ी देवी, कहा- भगवान से देश में बदलाव लाने और इंडिया गठबंधन को विजयी बनाने की प्रार्थना की, देखें वीडियो

Highlights मंदिर के प्रबंधक-सह-पुजारी रमेश परिहस्त के सहयोग से पूजा की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने लंबे समय बाद मंदिर के दर्शन किए। देश में लोगों के बीच शांति एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

देवघरः राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने सोमवार सुबह झारखंड के देवघर में प्रख्यात बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा-अर्चना की। पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी। लालू और राबड़ी सुबह करीब साढ़े सात बजे मंदिर पहुंचे और 12 ‘ज्योर्तिलिंग’ में से एक इस मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की।

उन्होंने मंदिर के प्रबंधक-सह-पुजारी रमेश परिहस्त के सहयोग से पूजा की। परिहस्त ने कहा, ‘‘बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने लंबे समय बाद मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने देश में लोगों के बीच शांति एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हमने उनके अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की।’’

#WATCH | Jharkhand: RJD chief Lalu Prasad Yadav along with his wife and former Bihar CM Rabri Devi offers prayers at Basukinath Temple.



Lalu Prasad Yadav says "We have prayed to God to bring a change in the country and make INDIA alliance victorious..." pic.twitter.com/8QEtm7gbDK