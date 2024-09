Apple ने लॉन्च किया न्यू iPhone 16 तो सैमसंग ने ले ली चुटकी, पोस्ट देख यूजर्स ले रहे मजे

Apple iPhone 16: एक ही व्यवसाय करने वाली दो कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा होना बहुत आम बात है। मोबाइल फोन की दुनिया में आज कंपनियां एक दूसरे से बेहतर मोबाइल फोन बनाने की होड़ में लगी हुई है। चूंकि, एप्पल ने आज ही अपने न्यू आईफोन 16 लॉन्च किया है जिससे अन्य कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। वहीं, लोगों के बीच नए फोन को लेकर काफी उत्सुकता है। ऐसे में प्रतिष्ठित कंपनी सैमसंगएप्पल के फोन आने के बाद कुछ बौखलाई सी नजर आ रही है। जी हां, सैमसंग ने आईफोन 16 के आने पर बड़ी कंपनी एप्पल का मजाक उड़ाया है। सोशल मीडिया के जमाने में सैमसंग ने जैसे ही पोस्ट किया वह तेजी से वायरल हो गया और अन्य यूजर्स ने दोनों कंपनियों के बीच कॉम्पडिसन का मजा लिया।

अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर, सैमसंग यूएस ने कहा, "जब यह फोल्ड हो जाए तो हमें बताएँ।"

यह Apple पर एक और फोन बनाने के लिए एक संभावित कटाक्ष था, जो अपेक्षाकृत समान दिखता है। इसके अलावा, Apple इंडस्ट्री में एकमात्र ऐसा प्रमुख नाम है जिसने अपना खुद का फोल्डेबल स्मार्टफोन नहीं बनाया है। सैमसंग के अपने Samsung Galaxy Z Fold5 को कई लोग इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन फोल्डेबल फोन में से एक मानते हैं।

सैमसंग के लिए मजाक यहीं नहीं रुका, कोरियाई ब्रांड ने आगे भी यही किया। एक अन्य पोस्ट में, सैमसंग ने कहा, "आप जानते हैं... हो सकता है कि हमने आपकी AI अपेक्षाएँ बहुत ज्यादा रखी हों।"

गौरतलब है कि इस इवेंट में, कंपनी ने iPhone 16 सीरीज की नई सीरीज लॉन्च की, जिसमें iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max शामिल हैं।

इसके अलावा, कंपनी ने Apple Watch सीरीज़ और नए AirPods सहित अपने कुछ अन्य डिवाइस भी लॉन्च किए। प्रतिस्पर्धी दुनिया में अंतर-ब्रांड प्रतिद्वंद्विता एक आम बात है। लेकिन, इंटरनेट और विशेष रूप से सोशल मीडिया के युग में, जहाँ वास्तविक समय में कटाक्ष किए जा सकते हैं, यह प्रतिद्वंद्विता एक नया क्षितिज पा सकती है।

सैमसंग के पोस्ट पर कई यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है। यूजर्स तरह-तरह के कमेंट से मजे ले रहे हैं। जबकि कई लोगों ने साझा किया कि फोल्डेबल फोन अब खास क्यों नहीं हैं, उपयोगकर्ताओं के एक वर्ग ने कंपनियों के बीच कभी न खत्म होने वाली लड़ाई का आनंद लिया है।

