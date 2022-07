आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नाव में सवार होकर दूल्हे के घर पहुंची दुल्हन, देखें वीडियो

Highlights आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद पानी भरने से एक दुल्हन को नाव से दूल्हे के घर जाना पड़ा। दुल्हल के साथ उसके परिवार वाले भी सजधज कर नाव में बैठे थे। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।

कोनसीमा: बाढ़ ने देश के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों में पानी के उफान ने लोगों को परेशान किया हुआ है। हालांकि इस परेशानी के बीच भी लोग अपने मंगल कार्यों को कैसे पूरा कर रहे है इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले के पेडापट्टनमलंका जिले में एक दुल्हन तैयार होकर नाव से दूल्हे के घर पंहुची। उसके साथ शादी में शामिल होने वाले सभी रिश्तेदार तैयार होकर नाव से ही दूल्हे के घर पंहुचे।

Fully decked up #BrideOnBoat, making her way to d groom's place along with family members: Prashanti & Ashok reportedly chose a date in July over August to have rain hassle-free wedding but a #TruantMonsoon left #AndhraPradesh's #Konaseema flooded #MonsoonWedding@ndtv@ndtvindiapic.twitter.com/iauxbSNIyQ