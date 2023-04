अमेरिका: मोटी बर्फ की चादर में फंसे शख्स को स्कीयर ने निकाला सुरक्षित, जिंदगी बचाने वाले को इंटरनेट यूजर्स ने बताया 'हीरो', देखें वीडियो

Highlights सोशल मीडिया पर अमेरिका के माउंट बेकर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में उत्तर-पश्चिमी वाशिंगटन में बर्फ के नीचे दबे हुए एक शख्स को जिंदा बचाते हुए दिखाया गया है। ऐसे में वीडियो को देख इंटरनेट यूजर्स ने जान बचाने वाले स्कीयर को 'हीरो'बताया है।

वॉशिंगटन डीसी:अमेरिका के उत्तर-पश्चिमी वाशिंगटन के माउंट बेकर में एक स्कीयर द्वारा बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबे हुए एक शख्स को जिंदा बाहर निकाला गया है। इस शख्स को बाहर निकालने के लिए स्कीयर ने काफी मेहनत की है और अपनी समझ के कारण ही बर्फ में फंसे शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें स्कीयर द्वारा शख्स को रेस्कयू करते हुए देखा गया है।

वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे स्कीयर पहले दबे हुए शख्स को खोज निकालता है और फिर अंत उसे जिंद बर्फ से बाहर निकाल लेता है। ऐसे में जब इस यह वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ है, यूजर्स स्कीयर को 'हीरो' बता रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे फ्रांसिस जुबेर नामक एक स्कीयर बर्फ में उल्टा मुंह फंसे हुए एक शख्स को न केवल बाहर निकालता है बल्कि उसकी मदद कर उसका जान भी बचाता है। जैसे ही वीडियो शुरू होता है जुबेर बर्फ की मोटी कम्बल में स्नोबोर्डिंग करते हुए दिख रहा है। इसी बीच जुबेर ने पाया कि एक स्नोबोर्ड बर्फ के नीचे चिपका हुआ है जिससे वह अंदाजा लगाया कि कोई शख्स बर्फ में दबा हो सकता है।

This man is a HERO‼️ Francis Zuber ‘s headcam shows him rescuing a snowboarder who was buried head down in deep powder at Mt. Baker, Washington! Luckily, he spotted him as he almost passed him. #skiing#snowboardingpic.twitter.com/SyWYFSXcPd