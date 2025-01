VIDEO: चलती ट्रेन के नीचे आया शख्स!, रोंगटे खड़े करने वाला हादसा, देखें वायरल वीडियो

Highlights VIDEO: चलती ट्रेन के नीचे आया शख्स!, रोंगटे खड़े करने वाला हादसा, देखें वायरल वीडियो

Train Accident Video: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। सोशल मीडिया पर ट्रेन हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आरएएफ के एएसआई ट्रेन पकड़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गिर जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वीडियो में नजर आ रहा है की कुछ लोग एएसआई को बचने की कोशिश करते हैं मगर वो सफल नहीं हो पाते हैं और ये दर्दनाक हादसा हो जाता है। वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर @snehamordani नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।

Tragic Incident at Aligarh Station 💔



▶️RAF ASI Binda Rai slipped while trying to board a moving train and sadly passed away despite efforts to save him.



▶️A painful reminder to never board or get off a moving train. Stay safe#RailwaySafety#StaySafe#aligarh#rippic.twitter.com/n26EicF0Ac