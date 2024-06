मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर टला बड़ा हादसा, खतरनाक तरीके से एक-दूसरे के करीब आ गए एयर इंडिया और इंडिगो के विमान, देखें वीडियो

Highlights मुंबई हवाईअड्डे के रनवे पर शनिवार शाम दो उड़ानें खतरनाक तरीके से एक-दूसरे के करीब आ गईं। पिछले साल 17 नवंबर को इंडिगो के दो विमान खतरनाक तरीके से एक-दूसरे के करीब आ गए थे। यह तब हुआ जब वे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे से बाहर निकल रहे थे।

मुंबई: मुंबई हवाईअड्डे के रनवे पर शनिवार शाम दो उड़ानें खतरनाक तरीके से एक-दूसरे के करीब आ गईं। इंडिगो की एक उड़ान छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे 27 पर उतरी, जबकि एयर इंडिया की एक उड़ान उसी वक्त रनवे 27 से उड़ान भर रही थी।

निकट चूक की घटना में दो एयरबस A320neos शामिल थे। विमानन समाचार आउटलेट सिंपल फ्लाइंग ने एक रिपोर्ट में कहा कि इंडिगो की उड़ान 5053 देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डे (आईडीआर) से उड़ान भर रही थी और रनवे 27 पर उतर रही थी, जबकि एयर इंडिया की उड़ान 657 तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (टीआरवी) के लिए उड़ान भर रही थी।

उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि एयर इंडिया एयरबस उड़ान भरने में सक्षम था और बिना किसी घटना के उड़ान भरने में सक्षम था, लेकिन संभवतः उसे पीछे से आ रहे दूसरे विमान के बारे में पता नहीं था।

इंडिगो ने विमानन समाचार आउटलेट को एक बयान में कहा, "8 जून 2024 को इंदौर से इंडिगो की उड़ान 6E 6053 को एटीसी द्वारा मुंबई हवाई अड्डे पर लैंडिंग की मंजूरी दी गई थी। पायलट इन कमांड ने दृष्टिकोण और लैंडिंग जारी रखी और एटीसी निर्देशों का पालन किया। इंडिगो में, यात्री सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, और हमने प्रक्रिया के अनुसार घटना की रिपोर्ट की है।"

