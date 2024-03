पार्ले-जी के रैपर 'डार्क' सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, यूजर्स कर रहे हैं कमेंट्स

Highlights पार्ले जी के स्वाद को भारतीयों ने जीवन में एक बार तो चखा ही होगा लेकिन इस बार पार्ले-जी के नए वैरिएंट के रैपर ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया इस बात पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं

नई दिल्ली: पार्ले जी के स्वाद को भारतीयों ने जीवन में एक बार तो चखा ही होगा, लेकिन इस बार पार्ले-जी के नए वैरिएंट के रैपर ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। इस बात पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यहां ये जानने वाली बात जरुरी है कि पार्ले-जी करीब 85 साल पुराना बिस्किट है, जिसे लोग सुबह और शाम के नास्ते में खाना पसंद करते हैं और अब तक यह सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड में शामिल है।

कुछ लोगों ने एक्स पर गैर-मौजूद उत्पाद की काल्पनिक समीक्षाएं भी डालनी शुरू कर दीं। इस पर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' की यूजर ने कहा, "पार्ले जी तो काफी डार्क हो गया है"।

Now Parle G is dark too ☠️ — Kritika - Content Writer (@KritikaA1430) March 5, 2024

एक और यूजर ने लिखते हुए पूछा, "पार्ले-जी वो भी डार्क? आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों?"

dark parle g? why would they just do that? — Chiro (@ruxchiro) March 5, 2024

तीसरे यूजर ने अपनी राय दे दी और कहा, "पहला वाला पार्ले जी डार्क पार्ले जी से कहीं बेहतर है। विच रंग आपका पसंदीदा है?"

Unpopular opinion but regular Parle G is much better than Dark Parle G.

Witch colour is your favorite? pic.twitter.com/sEQSzu3aa4 — Ramsa Chaudhary (@Ramkishor_jaat_) March 5, 2024

Yummy 🤤😋

Dark Parle G >>> Oreo pic.twitter.com/EgDt8h3zRb — ANU 🫶🏻 (@Anu09_) March 5, 2024

पार्ले जी प्रोडक्ट्स की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि न होने के बावजूद लोग कयास लगाते रहे कि इसका स्वाद कैसा होगा. इस बीच, आधिकारिक वेबसाइट पर भी डार्क पार्ले-जी का कोई उल्लेख नहीं मिला, जिससे इसकी प्रामाणिकता को लेकर चर्चा शुरू हो गई।

Me after watching Dark Parle G EXISTS🤯 pic.twitter.com/Ap7E2vYgBH — Oldhood Humour (@OldhoodHumour) March 5, 2024

I don't know if it's real or not but @ParleFamily please consider start making it this looks so damn delicious#dark#darkparleGpic.twitter.com/Is2fmRQtIW — Sarthak (@SarthAk471) March 6, 2024

Web Title: After Parle-G rapper Dark came out a war broke out on social media users are reacting in a funny manner