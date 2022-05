अफगानिस्तान: चेहरा ढककर न्यूज पढ़ेंगी TV महिला एंकर, आया तालिबान का नया फरमान

Highlights टीवी एवं रेडियो नेटवर्क के मालिकाना हक वाले मोबी समूह को भेजा गया। आदेश को अफगानिस्तान के अन्य मीडिया संस्थानों में भी लागू किया जा रहा है। स्टेशन के पास और कोई विकल्प नहीं है।

काबुलः अफगानिस्तान में तालिबान शासकों ने टीवी चैनलों पर आने वाली सभी महिला प्रस्तोताओं को कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान अपने चेहरे ढकने का आदेश दिया है। देश के सबसे बड़े मीडिया संस्थान ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

‘टोलो न्यूज’ चैनल ने एक ट्वीट में बताया कि तालिबान के आचरण एवं नैतिकता मंत्रालय और सूचना एवं संस्कृति मंत्रालय के बयानों में यह आदेश जारी किया गया। चैनल के अनुसार, इस बयान में कहा गया है कि यह आदेश ‘‘अंतिम’’ है और इसमें ‘‘कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।’’

Taliban ask female presentors/anchors and journalists to use a face mask when appearing on TV.



In this photo, an anchor from TOLO TV, writes: "This is me, Yalda Ali, a woman on the verge of being removed (from society)." pic.twitter.com/bZxO63NOMu