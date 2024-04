VIDEO: '7 बच्चे अल्लाह की देन हैं और गरीबी मोदीजी की देन, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो गर्व की बात है', महिला का वीडियो वायरल

Highlights रिपोर्टर ने महिला से पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं तो उसने जवाब दिया, "सात रिपोर्टर ने संख्या पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, "आपके सात बच्चे हैं, क्या तब गरीबी नहीं होगी? इस पर महिला ने कहा, "सब अल्लाह की देन है

Viral Video: सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित एक वीडियो में एक महिला ने भारत में गरीबी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने यह भी बताया कि उनके सात बच्चे हैं। एक पत्रकार ने महिला का साक्षात्कार लिया और उसने बताया कि कैसे उसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन दिया। महिला ने कहा, "अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह गर्व की बात होगी।" जब उनसे विस्तार से पूछा गया तो उन्होंने कहा, "वह देश को बेहतर बनाना चाहते हैं।"

इसके बाद रिपोर्टर ने महिला से पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं तो उसने जवाब दिया, "सात।" रिपोर्टर ने संख्या पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, "आपके सात बच्चे हैं। क्या तब गरीबी नहीं होगी?" इस पर महिला ने कहा, "सब अल्लाह की देन है।" लेकिन जब उनसे पूछा गया कि गरीबी किसने दी, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, "गरीबी तो मोदी की देन है।" सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणी के लिए महिला को ट्रोल किया गया। यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वीडियो कहां का है। महिला की पहचान भी अज्ञात रही।

7 kids are given by Allah but Modi is responsible for Poverty, Rahul should be PM pic.twitter.com/S24wX1Ly0l — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) April 19, 2024

No one can save you from the poverty unless you work on urself. — Sura (@vasanthsk2) April 19, 2024

yeah Modi is responsible for all you miseries and poverty — sumit kalra (@sumit1kalra) April 19, 2024

Bas, Aisa hi confidence and honesty chahiye mujhe life mei. — Kashmiri Hindu(Xept,i dont Lyk KP favt.dish-Saag😋 (@here2XposPisful) April 19, 2024

बहरहाल, प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर शुक्रवार (19 अप्रैल) को पहले चरण का मतदान जारी है। पहले चरण के तहत विभिन्न राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सात चरणों में होने वाले मतदान के नतीजे 4 जून को आएंगे।

