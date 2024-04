मोमोज की एक दुकान पर काम करने के लिए 25 हजार वेतन की पेशकश, जॉब का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल, लोगों ने दी प्रतिक्रिया

Highlights मोमोज की एक दुकान पर काम करने के लिए 25 हजार वेतन की पेशकश जॉब का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट को एक्स पर लगभग 90 हजार लोग देख चुके हैं

Viral News: सोशल मीडिया पर नौकरी का एक पोस्टर वायरल है। इसमें मोमोज की एक दुकान पर सहायक के रूप में काम करने के लिए 25,000 रुपये वेतन की पेशकश की गई है। जॉब का पोस्टर एक एक्स यूजर द्वारा शेयर किया गया जिस पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई।

जॉब के पोस्टर पर लिखा है, एक हेल्पर व कारीगर की आवश्यकता है। वेतन 25000। इस शेयर करने वाले ने लिखा है कि यह स्थानीय मोमो शॉप इन दिनों भारत के औसत कॉलेज से बेहतर पैकेज दे रही है।

Damn this local momo shop is offering a better package than the average college in India these days pic.twitter.com/ectNX0mc18

8 अप्रैल को साझा की गई इस पोस्ट को एक्स पर लगभग 90 हजार लोग देख चुके हैं। कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने कहा कि अभी आवेदन कर रहा हूं। वहीं एक अन्य ने कमेंट किया कि हमारे क्षेत्र में पहले से ही प्लंबर कहता है कि वह 50000 कमा रहा है।

working hours 11am to 12pm

+ whole day on feet

+ no paid holiday

+ no insurance



average college students can barely study for 3hrs by sitting a place they'll work for 13hrs 😂😂

maut aa jayegi unko.