देखें वीडियो: पिंपरी-चिंचवाड़ इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने महिला यात्री के कार का रोका रास्ता, क्लिप जारी कर पीड़िता ने कार्रवाई की मांग की

Highlights सोशल मीडिया यूजर ने एक वीडियो शेयर कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वीडियो में दो बाइक सवार द्वारा महिला की फैमिली कार का रास्ता रोका गया है। यही नहीं उनकी कार को आगे जाने के लिए जगह न देकर उन्हें काफी परेशान भी किया गया है।

मुंबई: पिंपरी-चिंचवाड़ के औंध-रावेट बीआरटीएस रोड पर कार में सवार तीन लोगों को कथित तौर पर परेशान करने का एक वीडियो सामने आया है। अपनी फैमिली के साथ यात्रा कर रही महिला के गाड़ी को दो बाइक सवार द्वारा परेशान करना और उनकी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देने की कोशिश की गई है। ऐसे में महिला ने घटना का वीडियो जारी किया है जिसमें उसने पुणे पुलिस और पुणे ट्रैफिक पुलिस को टैग भी किया है।

जारी वीडियो में यह देखा जा सकता है कि बाइक के पीछे सवार एक युवक बार-बार महिला की गाड़ी के तरफ घूम कर देख रहा है। यही नहीं बदमाशों द्वारा महिला की गाड़ी को कभी हाथ दिखाया जा रहा है तो कभी उसका रास्ता रोकर उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। महिला ने वीडिया जारी कर इसकी शिकायत भी की है।

पीड़ित महिला द्वारा ट्विटर पर जारी किए गए वीडियो में यह देखा गया है कि कथित तौर पर दो लोग बाइक पर सवार है और वे महिला के फैमिली की कार को आगे नहीं बढ़ने दे रहे है। वे महिला यात्री की कार के आगे जिगजैग में अपनी बाइक को घूमा रहे है और इनका रास्ता रोक रहे है।

Harassing us on Aundh Ravet BRTS road. Please take action. We were family in a car with baby. pic.twitter.com/1IobBem4KM