केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में नोट उड़ाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की

Highlights केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में नोट उड़ाती नजर आ रही है महिला वीडियो वायरल होते ही सख्त हुआ मंदिर प्रशासन पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

देहरादून: केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में नोट उड़ाती एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से मचे हड़कंप के बाद पुलिस ने मामले में सोमवार को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रूद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भदाणे ने बताया कि श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) की ओर से मिली तहरीर के आधार पर श्रद्धालुओं की कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के विरुद्ध कोतवाली सोनप्रयाग में भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि जल्द ही जांच पूरी कर मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले, वीडियो के सामने आने के बाद बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने गर्भगृह में पंडितों की मौजूदगी में हुए प्रकरण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने इस संबंध में रूद्रप्रयाग के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से भी बात की और दोषियों के विरूद्ध अविलंब कार्रवाई करने को कहा था।

Disgraceful!😡

1)A woman was seen showering money on Baba Kedarnath Shivling, in Uttarakhand!

2)How was the filming allowed, where photography & videography are strictly prohibited?@pushkardhami@KedarnathShrine@Pushpendraamu@ajeetbharti@meenakshisharan@erbmjhapic.twitter.com/r4kNosa0XA