UP Cabinet Meeting: सीएम योगी की अध्यक्षता में उप्र कैबिनेट की बैठक अयोध्या में शुरू, कई मुद्दे पर होंगे चर्चा, देखें वीडियो

Highlights बैठक अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में रही है। बैठक के दौरान कुछ प्रमुख घोषणाएं की जाएंगी। पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन की।

Uttar Pradesh Cabinet meets in Ayodhya: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उप्र कैबिनेट की बैठक अयोध्या में शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या में हनुमान गढ़ी और राम मंदिर में प्रार्थना की।

#WATCH | In a historic first, Uttar Pradesh Cabinet meets in Ayodhya pic.twitter.com/xEl769SweK — ANI (@ANI) November 9, 2023

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक नगरी अयोध्या में कैबिनेट की बैठक से पूर्व, अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ हनुमान गढ़ी और राम मंदिर में प्रार्थना की। योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट के साथी आज सुबह अयोध्या पहुंचे और हनुमान गढ़ी मंदिर गए और फिर राम मंदिर की ओर बढ़े। राम मंदिर में अगले साल के शुरू में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम प्रस्तावित है।

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath along with his cabinet colleagues, at Ram Katha Museum in Ayodhya



आमतौर पर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक राजधानी लखनऊ में मंगलवार को होती है, लेकिन इस बार बृहस्पतिवार को अयोध्या में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि अयोध्या में तीन मंजिला राम मंदिर के भूतल का निर्माण दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और प्राण-प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भी शामिल होने की उम्मीद है।

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath along with his cabinet colleagues, at the Shri Ram Janmabhoomi Mandir construction site in Ayodhya pic.twitter.com/3hNSAjWUtU — ANI (@ANI) November 9, 2023

मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के कैबिनेट की बैठक करने के लिए सरयू नदी के किनारे स्थित कथा मंडपम पहुंचने का कार्यक्रम है। नौ नवंबर की तिथि इस मायने में खास है क्योंकि इसी दिन उच्चतम न्यायालय ने 2019 में बाबरी मस्जिद- राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया था जिससे राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

'राम नगरी' में कैबिनेट की यह पहली बैठक है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव समारोह से पहले यह बैठक करने का फैसला किया था। अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बुधवार को बताया कि प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्रियों को बृहस्पतिवार पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे कैबिनेट की बैठक के लिए अयोध्या में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।

वर्ष 1989 में नौ नवंबर को ही विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया था। यह दुर्लभ ही है कि राज्य कैबिनेट की बैठक राज्य की राजधानी से बाहर हो। लखनऊ से बाहर इससे पूर्व, पहली बार जनवरी, 2019 में प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक हुई थी।

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath along with his cabinet colleagues, en route to Ram Katha Museum in Ayodhya for the state cabinet meeting pic.twitter.com/u9UGA8L6pJ — ANI (@ANI) November 9, 2023

