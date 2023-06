'लुंगी और नाइटी पहनकर नहीं घूमें...' ग्रेटर नोएडा की इस सोसाइटी ने जारी किया अजब 'ड्रेस को़ड'; जानें क्या है पूरा मामला

नोएडा: दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आने वाले ग्रेटर नोएडा की हिमसागर हाउसिंग सोसाइटी की ओर से 'ड्रेस कोड' को लेकर सर्कुलर जारी करने का मामला चर्चा में आ गया है। दरअसल, सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि सोसाइटी में घूमते समये कपड़े पहनने का ख्याल रखा जाए। इसमें कहा गया है कि कपड़े ऐसे हो जिससे दूसरे लोग असहज महसूस नहीं करें।

इसमें सोसाइटी के कैंपस में पुरुषों के लिए लुंगी और महिलाओं के लिए नाइटी नहीं पहनने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर इस नोटिस की तस्वीरें वायरल होने के बाद यूजर्स की कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं सोसाइटी में इस नोटिस को लेकर लोग दो खेमों में बंट गए हैं।

यह पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पी-4 की सहकारी आवास समिति का है। इसे हिमसागर अपार्टमेंट भी कहते हैं। हिमसागर अपार्टमेंट के सचिव हरिप्रकाश की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है, 'सभी निवासी यहां के सदस्य हैं। आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि जब कभी सोसाइटी में विचरण करें तो अपने आचरण और पहनावे पर विशेष ध्यान रखें। अपने व्यवहार से किसी को आपत्ति जताने का मौका न दें। आपके बालक और बालिका भी आपसे सीखते हैं। अतः सभी से अनुरोध है कि लुंगी और नाइटी घर का पहनावा हैं, इन्हें घर से बाहर नहीं पहनना चाहिए। लिहाजा लुंगी और नाइटी पहनकर सोसाइटी में विचरण नहीं करें।'

बहरहाल, इस पूरे मामले पर सोसाइटी के कुछ लोगों ने इसे सही फैसला बताया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हर किसी को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है। इस पर पाबंदी लगाना ठीक नहीं है।

UP: A society in Greater Noida imposes dress code, and bans nighties and lungies in the society premises



This is a good decision taken by society and everyone must respect it, there is nothing to oppose. If women wear nighties and roam around, that will be uncomfortable for men… pic.twitter.com/0OTtGfgM7d