Bigg Boss 17: सामने से मां ने लगाई फटकार, फूट-फूटकर रोई अंकिता लोखंडे और विक्की जैन, देखें वीडियो

Highlights मां ने लगाई क्लास, फूट फूटकर रोई अंकिता लोखंडे विक्की जैन वीकेंड पर दोनों से मिलने आ रही हैं उनकी मम्मियां शो के लेटेस्ट प्रोमो में रोती दिखी टीवी की बहू

Bigg Boss 17: अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन फूट-फूटकर रोए जब मां उन्हें सामने से फटकार लगा रही थी। दरअसल, बिग बॉस के घर में अभिनेत्री अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन के बीच प्यार से ज्यादा तकरार देखने को मिली है। हालांकि, अब दोनों सदस्यों को 25 नवंबर को एक सरप्राइज मिलने जा रहा है। दोनों सदस्यों की मां उनसे मिलने के लिए बिग बॉस के घर में आ रही हैं।

Tomorrow's Episode Promo: Orry enter the Bigg Boss 17 house



Salman BASH Khanzaadi badly. And Ankita & Vicky talks to their mother. pic.twitter.com/rxAefcFN0f — #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) November 24, 2023

इस बात की जानकारी शो के लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिला है। बिग बॉस तक के सोशल मीडिया एकाउंट एक्स से शो का प्रोमो शेयर किया गया है। जिसमें देखने में मिल रहा है कि मां की बातों से अंकिता और विक्की रो पड़ते हैं। आइए जानते हैं मां दोनों से क्या कहती हैं।

टाइगर डेन में दोनों की मम्मियां बैठी हैं

बिग बॉस के घर में यूं तो काफी हंगामा होता है। लेकिन इन सबके बीच शनिवार को वीकेंड के वार पर सलमान अंकिता और विक्की को उनकी मम्मियों से मिलवाने जा रहे हैं। दोनों सदस्य एक तरफ किसी एक कमरे में होंगे दूसरी तरफ घर में बने टाइगर डेन में दोनों की मम्मियां होंगी। बातचीत लंबी चलेगी। हालांकि, शो के छोटे से वीडियो में विक्की की मां अंकिता से कहती हैं कि वह उनके बेटे से इतना लड़ती क्यों हैं।

प्यार से रहो, लड़ाई मत करो

जैसे ही दोनों सदस्य अपनी मां को देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं। अंकिता अपनी मां को आई लव यू कहकर अपनी ओर से अपने प्यार और जज्बात को शेयर करती हैं। वहीं, इतने दिनों बाद मां को देखकर विक्की जैन भी रोने लगते हैं। इस पर विक्की की मां अंकिता से कहती हैं कि तुम घर पर तो विक्की से कभी झगड़ा नहीं करती थी। लेकिन यहां घर में ऐसा क्यों हो रहा है। एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो।

Web Title: vicky jain ankita lokhnade get break-downs meet his mom