Bigg Boss 17 में टाइगर कृति से मिलेंगे सलमान, फिर घरवालों की लेंगे क्लास, बीच में दिखाई देंगी कंगना रनौत

Highlights बिग बॉस-17 का आज पहला वीकेंड का वार सलमान के शो में आएंगे फिल्मी सितारे बिग बॉस के घर में सदस्यों को टास्क देंगे टाइगर कृति सेनन

Bigg Boss 17 : बिग बॉस-17 में घरवालों की क्लास लेने के लिए 21 अक्टूबर को वीकेंड के वार पर बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान आएंगे। यह इस साल के सीजन का पहला वीकेंड का वार होगा। जिसमें पूरे सप्ताह का लेखा जोखा लेकर शो के होस्ट सलमान खान घरवालों से रूबरू होंगे। घरवालों ने जो एक सप्ताह में जो कुछ भी किया। सलमान एक एक करके सबसे हिसाब लेंगे।

जहां एक तरफ सलमान घरवालों की क्लास ले रहे होंगे। वहीं दर्शकों को एंटरटेनमेंट का डबल डोज भी मिलेगा।

एक मंच पर दर्शकों को दो टाइगर साथ में दिखाई देंगे। फिल्म गणपत के प्रमोशन को लेकर फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ और अभिनेत्री कृति सेनन बिग बॉस -17 में होंगी। कुछ सेकंड का प्रोमो रिलीज किया गया है।

Tomorrow's Episode Promo: Tiger Shroff, Kriti Senon, and Kangana Ranaut as a guest.



Salman scold Ishq Malviya and labeled her as self obsessed.pic.twitter.com/mwV26A0mWb