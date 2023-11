Bigg Boss 17: 9 साल पहले गुंडों ने किया था मनस्वी को किडनैप, बोली मेरे साथ हो रही है "गीली गीली" बात, जानिए पूरा मामला

Highlights ईशा के बॉयफ्रेंड पर मनस्वी ने लगाया आरोप, कर रहे हैं गीली गीली बात घर से बेघर होने के लिए 5 सदस्य हुए नॉमिनेट ईशा के एक्स ने किया समर्थ जुरेल को नॉमिनेट

Bigg Boss 17: पूर्व मिस इंडिया और बिग बॉस-17 में वाइल्ड कार्ड एंट्री के माध्यम से घर की सदस्य बनी मनस्वी ममगई 9 साल पहले किडनैप हुई थी। उन्हें गुंडों ने किडनैप कर एक जगह पर ले गए थे। यहां गुंडों ने उन्हें गलत तरीके से छुआ और फिर कपड़े फाड़े। फिर मनस्वी पर पानी डाला गया। इसके बाद जो हुआ इसके लिए आपको फिल्म स्टार अजय देवगन की फिल्म एक्शन जेक्शन देखनी होगी। फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई और इस फिल्म में अजय देवगन डबल रोल में होते हैं और उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा और यामी गौतम होती हैं।

हालांकि, इस फिल्म में सेक्सी और हॉट मनस्वी ममगई का भी किरदार अहम होता है। मनस्वी इस फिल्म में विलेन की बहन के रोल में होती हैं। 9 साल पहले फिल्म में उन पर फिल्माया गया सेक्सी सीन का जिक्र अब 9 साल बाद टीवी पर किया जा रहा है। इसी पर मनस्वी भड़क उठी हैं। उन्होंने ईशा मालवीय के बॉयफ्रेंड पर बड़ा आरोप लगाया है। मनस्वी ने कहा कि ईशा के बॉयफ्रेंड समर्थ जुरेल उनके साथ पहले दिन से गीली-गीली बात कर रहे हैं। वह उनकी छवि को आपत्तिजनक बना रहा है और उसे अपमानजनक तरीके से चित्रित करने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने बताया कि कैसे समर्थ उन्हें उनकी एक फिल्म में उनके बोल्ड सीन के लिए लगातार चिढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से मैं घर में आई हूं वह मुझे मेरी एक फिल्म में किए गए सीन के लिए लगातार गीली गीली कह रहे हैं। मनस्वी ने कहा, "शुरूआत से उन्हें गिल्ली गिल्ली बात की और मैंने इसे जाने दिया। उसके बाद से ज्यादा हो गया था। मुझे गुस्सा आया और मुझे लगा कि ये मुझे जानबूझकर अपमानजनक तरीके से चित्रित करना चाह रहे थे।

बिग बॉस ने कहा खुल कर बताए

इसके बाद बिग बॉस ने मनस्वी से इसके बारे में विस्तार से बताने को कहा और उन्होंने आगे कहा, "मैंने एक फिल्म की थी जिसमें मैंने एक बोल्ड भूमिका निभाई थी। फिल्म में, मेरा अपहरण कर लिया गया था और अपहरणकर्ता मुझ पर पानी फेंक रहे थे। इसलिए, यह एक बोल्ड सीन था। और जिस दिन से हम मिले, समर्थ लगातार उस दृश्य के बारे में बात कर रहा है। मुझे लगा कि वह बाहर की छवि पेश करने की कोशिश कर रहा है। वह मुझे नीचा दिखाना चाहता है। शुरू में, मैंने इसे जाने दिया, लेकिन वह इसे दोहराता रहा, और फिर मुझे लगा कि यह उसका बुरा इरादा है।

चार लोग हुए हैं नॉमिनेट

बिग बॉस के घर में 31 अक्टूबर को टेलिकास्ट हुए एपिसोड में नोमिनेशन की प्रक्रिया हुई। घरवालों ने चार सदस्यों को घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट किया।

मनस्वी, ईशा, समर्थ, सना और अरुण इस सप्ताह घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं।

