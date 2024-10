Happy Birthday Hina Khan: हिना खान टीवी की आदर्श बहू बन घर-घर हुई फेमस; इन परफॉर्मेंस ने जीता दर्शकों का दिल

Happy Birthday Hina Khan: टेलीविजन जगत का बड़ा नाम हिना खान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। एक्ट्रेस ने अपने करियर में बेहरीन एक्टिंग के जरिए दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई है। 2 अक्टूबर को हिना खान अपना जन्मदिन मनाती है और इस खास मौके पर उनके फैन्स और दोस्त उन्हें ढेरों बधाईयां दे रहे हैं।

अभिनेत्री ने 2008 में सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के लिए ऑडिशन देकर अपने शोबिज सफर की शुरुआत की और टॉप 30 में जगह भी हासिल की। ​​हालांकि, हिना को ज्यादातर टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के किरदार के लिए याद किया जाता है।

अपने डेढ़ दशक से अधिक के करियर में, अभिनेत्री ने न केवल ऑन-स्क्रीन अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है, बल्कि कैंसर से जूझते हुए एक प्रेरणा भी बनी हैं। हिना के 37वें जन्मदिन के खास मौके पर, आइए उके बेहरीन परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं...

#WATCH | Mumbai: Actor Hina Khan who is currently undergoing treatment for 3rd stage breast cancer walks the ramp at an event 'Namo Bharat' organized by the Indian Minorities Foundation. pic.twitter.com/7Zqqkt5ex9