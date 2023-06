एकता कपूर के ऑल्ट बालाजी द्वारा बनाई गई 'गंदी बात' का विवादित पोस्टर हुआ वायरल, जानिए क्या है सनसनीखेज मामला

Highlights एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस ऑल्ट बालाजी के शो 'गंदी बात' के थंबनेल पर छाया विवाद कई ट्विटर यूजर्स जारी हुए थंबनेल में आभासी तौर पर मां लक्ष्मी के समान बता रहे हैं थंबनेल में सिर पर पल्लू लिये और कमल पर सवार महिला के कमर के पास दोनों तरफ मोर दिखाई दे रहे हैं

मुंबई: मनोरंजन जगत में तेजी से पैर फैला रहे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मची प्रतिस्पर्धा में न केवल आक्रामक पटकथा, संवाद और स्टोरी प्लॉट को विवादों की चाशनी में लपेट कर परोसने की रवायत शुरू हो गई है बल्कि कई बार तो ओटीटी शो सारे सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए उनमुक्त तरीके से कहानियों को दर्शकों के सामने पेश करते हैं कि उनसे विवादों का गहरा नाता जुड़ जाता है।

इसी क्रम में टीवी इंडस्ट्री की क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर के ऑल्ट बालाजी प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाला शो 'गंदी बात' पहले ही अपनी द्विअर्थी संवाद और विवादास्पद फिल्मांकन के कारण भारतीय जनमानस को झकझोरने वाला माना जाता है। अब इसी 'गंदी बात' शो के लिए जारी हुए एक पोस्टर ने अच्छा-खासा विवाद खड़ा कर दिया है।

जी हां, ग्रामीण भारत में कामुकता की खोज करने वाला शो 'गंदी बात' के अगले सीरीज का पोस्टर जारी होते ही विवादों में घिर गया है और इस कारण ट्विटर पर एकता कपूर और उनके प्रोडक्शन हाउस को कापी खरी-खोटी सुनने को मिल रहा है। दरअसल यह विवाद इस कारण पनपा क्योंकि ट्विटर यूजर्स ने 'गंदी बात' शो के छठे सीजन के लिए जारी थंबनेल की कड़ी आलोचना की है।

जिसमें सिर पर पल्लू लिये एक बोल्ड भारतीय महिला को पारंपरिक परिधान साड़ी में दिखाया गया है। जिसके कमर के पास दोनों तरफ मोर दिखाई दे रहे हैं और महिला के बैकग्राउंड में कमल दिखाया गया है, मानो वो स्वयं कमल पर बैठी हों। ट्वीटर यूजर्स इसमें आभासी तौर पर मां लक्ष्मी के समान बता रहे हैं।

इस मामले में शो की निर्माता एकता कपूर के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताते हुए एक ट्विटर यूजर ने थंबनेल साजा करते हुए ट्वीट किया, "ऑल्ट बालाजी एकता कपूर का है। बालाजी तो नाम में ही मौजूद है, लेकिन काम बिल्कुल उलटा है। इसमें सॉफ्ट पोर्न परोसा जाता है। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो देवी लक्ष्मी जैसा थंबनेल बनाया है लेकिन एक 'गंदी महिला' को कमल पर बिठाया है। क्या यह मुझे ही आपत्तिजनक लगता है या आप सभी भी इससे असहमति जताते हैं।

यही नहीं ट्विटर पर अनेक यूजर्स ने ऑल्ट बालाजी के इस थंबनेल पर अपनी निराशा व्यक्त की है। एक ट्विटर यूजर ने प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सहित अन्य को टैग करते हुए कहा कि ऑल्ट बालाजी को बैन करें और इस समाज को बचाएं।

