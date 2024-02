सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पूनम पांडे के खिलाफ FIR की मांग की, कार्रवाई के लिए मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी

Highlights एआईसीडब्ल्यूए ने अपने बयान में पूनम की नौटंकी को "बेहद गलत" बताया गया बयान में कहा, अभिनेत्री पूनम पांडे द्वारा नकली पीआर स्टंट बेहद गलत है संस्था ने कहा, फिल्म उद्योग में कोई भी पीआर के लिए इस स्तर तक नहीं गिरता

मुंबई: ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (एआईसीडब्ल्यूए) ने शनिवार को एक बयान जारी कर विवादास्पद अभिनेत्री-मॉडल पूनम पांडे के खिलाफ एफआईआर की मांग की। सर्वाइकल कैंसर के कारण उनकी "मृत्यु" का एक बयान इंस्टाग्राम पर साझा किए जाने के बाद पूनम शुक्रवार को सुर्खियों में आ गईं। एक दिन बाद शनिवार को, उसने एक वीडियो साझा किया जिसमें दावा किया गया कि उसने सर्वाइकल कैंसर के विषय पर बातचीत शुरू करने के लिए अपनी मौत की "फर्जी साजिश" रची, जिससे कई लोग सहमत थे कि यह गलत था। एआईसीडब्ल्यूए (AICWA) ने शनिवार को एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर एक बयान साझा किया, जिसमें पूनम की नौटंकी को "बेहद गलत" बताया गया।

The Fake PR stunt by Model and Actress Poonam Pandey is highly wrong. Using the guise of Cervical Cancer for self-promotion is not acceptable.



After this news, people may hesitate to believe any Death news in the Indian film industry. No one in the film industry Stoops to such… pic.twitter.com/CnKmmsCUoQ