Bigg Boss 17 के विनर मुनव्वर फारुकी ने शुभमन गिल से की मुलाकात, कॉमेडियन की क्रिकेटर के साथ फोटो वायरल

मुंबई: बिग बॉस 17 के विजेता और स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी जीत के बाद से अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। कॉमेडियन जीत की ट्रॉफी लेने के बाद पार्टी मूड में नजर आ रहे हैं। इस बीच, मुनव्वर फारुकी की क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ फोटो वायरल हो रही है। दरअसल, हाल ही में उन्होंने शुबमन गिल से मुलाकात की जिसकी तस्वीरें कॉमेडियन ने खुद शेयर की है।

वायरल तस्वीर में मुनव्वर बीच में खड़े हुए हैं और साथ में राघव शर्मा और भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल उनके साथ खड़े हैं। तीनों ने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हुआ है। फोटो वायरल होने के बाद से फैन्स लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। कई यूजर्स ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी है।

Yesterday #RaghavSharma and @ShubmanGill met our champ after the reunion party❤️‍🔥



Three brown mundas in one frame !!! #MunawarFaruqui#MKJWpic.twitter.com/ytsaVar68m