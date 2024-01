Bigg Boss 17 के विजेता मुनव्वर फारुकी ने अपने बेटे के साथ मनाया जन्मदिन, दिल छूने वाला वीडियो आया सामने

Highlights वीडियो में 3 महीने तक अलग रहने के बाद स्टैंडअप कॉमेडियन का अपने बेटे के साथ भावनात्मक पुनर्मिलन दिखाया गया वायरल वीडियो में पिता-पुत्र की जोड़ी को एक साथ केक काटते हुए देखा जा सकता है पिता-पुत्र के बीच की मनमोहक बातचीत को उनके प्रशंसकों का भरपूर प्यार मिल रहा है

मुंबई: 'बिग बॉस 17' के घर में 105 दिन बिताने के बाद, स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को विजेता घोषित किया गया। घर में रहने के दौरान अपने निजी जीवन के कारण चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, मुनव्वर को अपने फैंस और प्रियजनों से समर्थन मिला, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उन्होंने उम्मीद नहीं खोई और अंततः विजेता का खिताब हासिल किया।

जीत दोहरे जश्न में बदल गई क्योंकि समापन मुनव्वर के जन्मदिन पर हुआ, जिसके कारण शो से बाहर निकलने के तुरंत बाद दोस्तों के साथ एक भव्य जश्न मनाया गया। जहां मुनव्वर की बहन अमरीन शेख सेट पर जश्न में शामिल हुईं, वहीं कई लोग उनके बेटे मिखाइल के साथ पुनर्मिलन का इंतजार कर रहे थे। इंटरनेट पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसमें पिता-पुत्र की जोड़ी को एक साथ केक काटते हुए देखा जा सकता है।

वीडियो में 3 महीने तक अलग रहने के बाद स्टैंडअप कॉमेडियन का अपने बेटे के साथ भावनात्मक पुनर्मिलन दिखाया गया है। वीडियो में मुनव्वर अपने बेटे को पास पकड़कर केक काटते हुए एक खास पल साझा करते नजर आ रहे हैं। जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, बिग बॉस 17 के विजेता अपने बेटे को केक का एक छोटा टुकड़ा खिलाते हुए भी दिखाई देते हैं। पिता और पुत्र के बीच की मनमोहक बातचीत को उनके प्रशंसकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। इस जश्न में उनके बेटे के अलावा उनके दोस्त और परिवार वाले भी शामिल हुए।

#MunawarFaruqui with his son after #BiggBoss17 winhttps://t.co/dBaJHL9bxd