Bigg Boss 17: घर से बेघर हो चुके हैं यह तीन सदस्य, पांच घरवालों पर लटकी तलवार

Highlights Bigg Boss 17: पहले नंबर पर सोनिया बंसल हुई थी बाहर Bigg Boss 17 News: अजय देवगन के साथ काम कर चुकी अभिनेत्री पूर्व मॉडल मनस्वी ममगई भी हुई बाहर Bigg Boss 17 Highlights: इस सप्ताह घर से विदेशी मेहमान नाविद सोले बाहर हुए

Bigg Boss 17: घर से बेघर होने के लिए घरवालों ने टीवी की मशहूर बहू अंकिता लोखंडे को नोमिनेट कर दिया है। हालांकि, उनके पति विक्की जैन इस सप्ताह घर से बेघर नहीं होंगे। उन्हें सुरक्षित रखा गया है। अंकिता के साथ पांच लोग इस सप्ताह घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। बिग बॉस के घर में हुए एक टास्क में घरवालों ने अंकिता के साथ जिग्ना वोरा, सना रईस खान, सनी आर्य(तहलका) के साथ अनुराग डोभाल नॉमिनेट हैं।

Nominated Contestants for this week



☆ Anurag Dobhal (Nominated for entire season by Bigg Boss)

☆ Jigna Vora

☆ Sana Raees Khan

☆ Ankita Lokhande

☆ Sunny Arya aka Tehelka



Comments - Who will EVICT? If double Eviction then ?#BiggBoss_Tak#BiggBoss17… — #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) November 20, 2023

Tomorrow's Episode Promo: Special Treatment to couple Vicky Bhaiya and Ankita Didi as per contract terms. Contestants are against this biasedness.pic.twitter.com/8Ke2u8ZdPL — #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) November 18, 2023

मालूम हो कि अनुराग पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट हैं। उन्होंने नॉमिनेशन वाली प्रक्रिया से भी बाहर रखा गया। चलिए जानते हैं कि अब तक बिग बॉस के घर से कौन कौन बाहर जा चुका है।

सोनिया बंसल हुई थी बाहर

बिग बॉस के घर से पहले सदस्य के तौर पर सोनिया बंसल बाहर हुई थी। वह घर के अन्य सदस्य ऐश्वर्या शर्मा, नील भट्ट, सनी आर्य, सना खान के साथ नॉमिनेट थी। कम वोट के आधार पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। शो से बाहर होने पर सोनिया काफी दुखी भी थीं। उन्हें यकीन था कि वह इतनी जल्दी शो से बाहर नहीं होंगी।

The Chintu dance moves are fun to watch! 😁pic.twitter.com/jhkBTjB1HQ — #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) November 18, 2023

पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री कंटेस्टेंट भी बाहर



Chintu galat show me aagaya hainpic.twitter.com/VXoD6MjYaB — #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) November 17, 2023

बिग बॉस के घर में फिल्ट स्टार अजय देवगन के साथ काम कर चुकी अभिनेत्री पूर्व मॉडल मनस्वी ममगई भी शो से बाहर हो चुकी हैं। वह शो से एक सप्ताह के भीतर ही बाहर हो गई। हालांकि, बाहर आने के बाद उन्होंने घरवालों पर एक एक करके गुस्सा निकाला।

महीना बीताने के बाद नाविद हुए बाहर

बिग बॉस के घर से इस सप्ताह विदेशी मेहमान नाविद सोले बाहर हुए। उन्हें तीन लोगों के साथ नॉमिनेट किया गया। जिसमें कुछ लोगों ने उन्हें घर से बेघर करने के लिए वोट किया। जिसके आधार पर उन्हें शो को अलविदा कहना पड़ा। नाविद के जाने पर घर के कई सदस्य उदास दिखे तो कई रोए भी।

