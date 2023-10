Watch: तेलंगाना में लाइव टीवी डिबेट में भिड़े बीजेपी और बीआरएस उम्मीदवार, बौखलाहट में पकड़ा गला

हैदराबाद: तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है और जनता को लुभाने में जुट गई है। 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के संबंध में एक तेलुगु समाचार चैनल द्वारा आयोजित एक खुली बहस का आयोजन किया गया जिसमें नेताओं की हैरान करने वाली करतूत सामने आई।

दरअसल, बुधवार को आयोजित इस डिबेट में एक बीआरएस विधायक और उनके भाजपा प्रतिद्वंद्वी के बीच हाथापाई हो गई। गनीमत ये रही कि अन्य लोगों और पुलिस द्वारा मामले के संभालते हुए जल्द ही दोनों नेताओं को अलग कर दिया गया। हालांकि, इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

