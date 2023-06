तेलंगाना विधानसभा चुनावः भारत राष्ट्र समिति को झटका, पूर्व सांसद रेड्डी और पूर्व मंत्री राव कांग्रेस में शामिल!, खड़गे और राहुल से मुलाकात की, देखें वीडियो

Highlights मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। भारत राष्ट्र समिति से अलग होकर कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी मौजूद थे।

नई दिल्लीः पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना के पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव कांग्रेस में शामिल हो गए। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव इसी साल होना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तेलंगाना कांग्रेस नेताओं की एआईसीसी कार्यालय में बैठक हुई।

#WATCH | Delhi: Congress leader Rahul Gandhi, party president Mallikarjun Kharge and Telangana Congress leaders' meeting underway at the AICC office.



Former MP Ponguleti Srinivas Reddy and former Telangana minister Jupally Krishna Rao are expected to join Congress. pic.twitter.com/Q3mKkXxt1Q