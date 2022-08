आपका iPhone और iPads हो सकता है हैक, जानिए Apple ने क्यों दी ऐसी चेतावनी

Highlights ‘एप्पल’ ने आईफोन, आईपैड और मैक में गंभीर सुरक्षा खामियों का खुलासा किया है। ऐसे में कंपनी ने नीचे बताए गए उपकरणों को अपडेट करने की सलाह दी है। कंपनी ने यह भी जानकारी दी है कि हैकर्स किन लोगों को निशाना बना सकते है।

Apple News: अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ‘एप्पल’ ने आईफोन, आईपैड और मैक में गंभीर सुरक्षा खामियों का खुलासा किया है, जिसकी वजह से संभावित रूप से हमलावर इन उपकरणों पर पूर्ण नियंत्रण पा सकते हैं।

कंपनी ने कहा कि वह ‘‘ इस संबंध में उस रिपोर्ट से अवगत हैं कि इसका (खामी का) काफी फायदा उठाया जा सकता है।’’ एप्पल ने बुधवार को इस संबंध में दो सुरक्षा रिपोर्ट जारी की।

सुरक्षा विशेषज्ञों ने उपयोगकर्ताओं को प्रभावित उपकरणों को अपडेट करने की सलाह दी है। जिन उपकरणों को अपडेट करने की बात कही गई है उसमें आईफोन 6एस और बाद के मॉडल, आईपैड के 5वीं पीढ़ी और बाद के कई मॉडल, सभी आईपैड-प्रो मॉडल, आईपैड एयर-2 और मैकओएस मोंटेरी से युक्त मैक कंप्यूटर भी शामिल हैं।

