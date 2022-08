चीन की कंपनियों के 12,000 रुपये से कम के स्मार्टफोन पर प्रतिबंध का कोई प्रस्ताव नहीं : चंद्रशेखर

Highlights केंद्रीय मंत्री ने कहा, मुझे नहीं पता है कि यह मामला या विषय कहां से आया सरकार वर्ष 2025-26 तक करना चाहती है 300 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन उन्होंने कहा- देश के इलेक्ट्रॉनिक पारिस्थितिकी तंत्र में भारतीय कंपनियों की भी भूमिका है

नई दिल्ली: भारत सरकार ने चीन की मोबाइल कंपनियों को भारत से अपना निर्यात बढ़ाने के लिए कहा है। साथ ही स्पष्ट किया है कि इन कंपनियों के 12,000 रुपये से कम के स्मार्टफोन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का उसका कोई प्रस्ताव नहीं है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि देश के इलेक्ट्रॉनिक पारिस्थितिकी तंत्र में भारतीय कंपनियों की भी भूमिका है लेकिन इसका मतलब विदेशी ब्रांडों को बाहर करना नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘केवल एक मुद्दा है, जो हमने उठाया है। इसे चीन के कुछ ब्रांड के साथ बहुत पारदर्शी तरीके से रखा गया है। हमने कहा है कि हमारी अपेक्षा यह है कि वे अधिक निर्यात करें।’’

On being asked about reports of govt ban on Chinese phones under Rs 12,000, MoS R Chandrasekhar said, "There's no such proposal. It's govt's obligation & duty to build Indian brands. If due to unfair trade practices, there's exclusion of Indian brands, we'll intervene & resolve." pic.twitter.com/MAxglWYnJw