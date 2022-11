इंस्टाग्राम के कई यूजर्स को मिला 'अकाउंट सस्पेंड' होने का अलर्ट, 8 घंटे तक लॉगइन में रही समस्या, कंपनी ने जारी किया बयान

Highlights दुनिया भर के इंस्टाग्राम यूजर्स को सोमवार को लॉग इन एरर का सामना करना पड़ा। हालांकि करीब 8 घंटे बाद समस्या को ठीक कर लिया गया। कंपनी ने कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और असुविधा के लिए खेद है।

दुनिया भर के इंस्टाग्राम यूजर्स को सोमवार को लॉग इन एरर का सामना करना पड़ा। यूजर्स को सोमवार को अकाउंट सस्पेंड होने का अलर्ट आया जिसके बाद कंपनी ने बयान जारी किया है। बयान में कंपनी ने कहा कि “हम जानते हैं कि आप में से कुछ लोगों को अपने इंस्टाग्राम खाते तक पहुँचने में समस्या हो रही है। हम इसकी जांच कर रहे हैं और असुविधा के लिए खेद है।" हालांकि करीब 8 घंटे बाद समस्या को ठीक कर लिया गया।

मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (इंस्टाग्राम) द्वारा अकाउंट सस्पेंड होने का अलर्ट मिलने के बाद यूजर्स ट्विटर के माध्यम से अपनी समस्याएं सामने लाए। लोगों ने इंस्टाग्राम को टैग कर पूछा कि आखिर क्या चल रहा है। यूजर्स ने अपने 'अकाउंट सस्पेंड' वाले संदेश के स्क्रीनशॉट शेयर किए। यूजर्स में से कुछ ने कहा कि लॉग इन के वक्त जब मैं कोड को सत्यापित करने का प्रयास कर रहा हूं तो लोडिंग एरर आ रहा है।

anyone else facing this issue on Instagram? or is my account really suspended? 🤔 pic.twitter.com/FI33sM2MOD

@instagram what is going on? My account literally got suspended for no reason I did not violate any community guidelines, and when I try to verify the code it's just giving me a loading error. Is anybody else having this problem? #instagramdown#Instagrampic.twitter.com/ZSRjIaHNwH