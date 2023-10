Israel-Hamas War: खूनी संघर्ष के कारण इजरायल की जगह भारत का रुख कर सकते हैं ये टेक जायंट्स- रिपोर्ट

Highlights इजरायल की जगह भारत आ सकते हैं ये टेक जायंट- रिपोर्ट हमास और इजरायल के बीच हमले का छठवां दिन है अभी तक दोनों तरफ के नागरिक को काफी हानि हुई है

जेरुस्लम: हमास और इजरायल के बीच बढ़ते युद्ध को लेकर अब टेक जायंट काफी हैरानी में है। इसपर इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट आई है कि ये सभी बड़े कारोबार इजरायल की जगह अपना प्लांट भारत में लगा सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, इंडस्ट्री को जानने वालों ने कहा कि अगर इसी तरह इजरायल में माहौल बना रहा तो बहुत सारे कारोबारी अपनी कंपनियों के कार्यलय और प्लांट लगाने भारत आ सकते हैं। हाई-टेक समेत कई उद्योगों का इजरायल में लगातार तेजी से विकास हुआ है। लेकिन, हमास के हमले के बाद इन सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यह जानकारी निवेशकों के अनुसार रॉयटर्स को बताया गया था।

इजरायल में कितनी हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी?

इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल में 500 से ज्यादा वैश्विक कंपनियां मौजूद हैं। इनमें माइक्रोसॉफ्ट, इंटल और गूगल जैसे बड़े प्लेयर भी शामिल हैं। वहीं, भारत की टेक जायंट विप्रो और टीसीएस भी इजरायल में अपने प्लांट और ऑफिस बनाए हुए हैं। इन सभी वैश्विक कंपनियों के होने से इजरायल के एक लाख लोगों को सीधा रोजगार मिल रहा है।



दूसरी तरफ हमास और इजरायल के बीच बढ़ते विवाद पर इंटल के प्रवक्ता ने कहा है कि ज्यादा सबसे बड़े निजी नियोक्ता और निर्यातक ने सोमवार को कहा कि वे इजरायल की बिगड़ती स्थितियों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। साथ ही वो अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और सहायता के लिए लगातार अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं।

अब तक दोनों तरफ के मारे गए 2300 नागरिक

बताते चले कि हमास और इजरायल के बीच जारी खूनी संघर्ष का आज छंठवा दिन हो गया है। लेकिन, अभी भी कुछ नहीं बदला है। हाल की खबरों की मानें तो दोनों तरफ के अभी तक 2300 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि हमले के डर से हजारों की संख्या में लोग अपने रहने की जगह बदल रहे हैं।

#WATCH | Israel's defence forces with tanks positioned at the Gaza border amid war with Hamas pic.twitter.com/W0hAbsDdaF