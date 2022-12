ट्विटर पर किसी की जानकारी, उसके लाइव लोकेशन को पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई, एलन मस्क ने डॉकिंग में लिप्त खातों को चेताया

Highlights मस्क ने कहा कि किसी के रीयल-टाइम स्थानों को सार्वजनिक करने पर दंडित किया जाएगा। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एलन मस्क ने स्पष्ट किया कि डॉकिंग में लिप्त खातों पर कार्रवाई होगी।

लॉस एंजेलिस: ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एलन मस्क ने स्पष्ट किया कि डॉकिंग में लिप्त खातों, यानी सार्वजनिक रूप से पहचान-संबंधी जानकारी पोस्ट करना, विशेष रूप से रीयल-टाइम स्थानों को सार्वजनिक करने पर दंडित किया जाएगा।

टेस्ला के सीईओ ने लिखा, "किसी भी व्यक्ति के रीयल-टाइम स्थान की जानकारी देने वाले किसी भी खाते को निलंबित कर दिया जाएगा, क्योंकि यह शारीरिक सुरक्षा का उल्लंघन करता है। मस्क ने कहा कि इसमें रीयल-टाइम स्थान जानकारी वाली साइटों के लिंक पोस्ट करना भी शामिल है।" हालांकि उन्होंने यह कहा कि जिन स्थानों पर किसी ने थोड़ी देरी से यात्रा की, उन्हें पोस्ट करना सुरक्षा समस्या नहीं है, इसलिए ठीक है।

Any account doxxing real-time location info of anyone will be suspended, as it is a physical safety violation. This includes posting links to sites with real-time location info.



Posting locations someone traveled to on a slightly delayed basis isn’t a safety problem, so is ok.