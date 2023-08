एलन मस्क ने X के लिए पेश किया, यहां जानिए कैसे कर सकेंगे इसका उपयोग

Highlights मस्क ने शुक्रवार को माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर एक नया 'लाइव वीडियो' फीचर पेश किया उन्होंने कहा कि लाइव वीडियो "अब काफी अच्छी तरह से काम करता है" सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, जब आप पोस्ट करें तो बस उस बटन को टैप करें जो कैमरे की तरह दिखता है

नई दिल्ली: एक्स (पूर्व में ट्विटर) के सीईओ एलन मस्क ने शुक्रवार को माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर एक नया 'लाइव वीडियो' फीचर पेश किया है। फीचर का परीक्षण करते हुए, मस्क ने कहा कि लाइव वीडियो "अब काफी अच्छी तरह से काम करता है"। उन्होंने लिखा, "जब आप पोस्ट करें तो बस उस बटन को टैप करें जो कैमरे की तरह दिखता है।" मस्क ने एक लाइव विकल्प का भी परीक्षण किया और अपना और अपने साथियों का एक वीडियो साझा किया। वीडियो में, अरबपति ने अपने डम्बल और भारोत्तोलन कौशल का भी प्रदर्शन किया।

1. कंपोज़र टैब से कैमरा आइकन पर टैप करें

2. 'लाइव' बटन पर टैप करें

3. ट्वीट में विकल्प विवरण भरें और अपना स्थान जोड़ें (यदि आवश्यक हो)।

4. लाइव होने के लिए टैप करें

5. एक बार जब आप लाइव हो जाएंगे, तो प्रसारण आपकी प्रोफ़ाइल और आपके फ़ॉलोअर्स की टाइमलाइन पर दिखाई देगा।

6. लाइव वीडियो समाप्त करने के लिए, ऊपर बाईं ओर 'स्टॉप' बटन पर क्लिक करें।

Live video now works reasonably well. Just tap the button that looks like a camera when you post: pic.twitter.com/ILQEQFmY5R