कई क्षेत्रों में डाउन हुआ एयरटेल का नेटवर्क, मोबाइल डेटा सेवा का उपयोग करने में असमर्थ हुए यूजर्स

Highlights कई एयरटेल यूजर्स ट्विटर पर कर रहे हैं शिकायत मोबाइल डेटा, ब्रॉड बैंड को लेकर कर रहे हैं शिकायत

नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी एयरटेल के उपयोगकर्ताओं को कथित तौर पर देश के कई क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्याओं का सामना करना पड़ा। एयरटेल उपयोगकर्ताओं ने इस समस्या से संबंधित रिपोर्टिंग ट्विटर पर की है। उपयोगकर्ता कंपनी के मोबाइल डेटा सेवाओं का पूरी तरह से उपयोग करने में असमर्थ थे।

हालांकि, आउटेज का असर सभी यूजर्स पर नहीं पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम (Indianexpress.com) ने पुष्टि की कि कॉल रिसेप्शन, सिग्नल और मोबाइल डेटा सेवाओं जैसे नेटवर्क के पहलू अभी भी कुछ एयरटेल उपयोगकर्ताओं के लिए अपेक्षित रूप से काम कर रहे थे। यहां कुछ प्रभावित उपयोगकर्ताओं के ट्वीट भी देखे जा सकते हैं।

हिंदू (@Kabra_mal) नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है, क्या एयरटेल सभी के लिए डाउन है या फिर केवल मैं इसका सामना करना कर रहा हूं।

Is airtel really down for everyone or i am only facing it??? #Airtel #airteldown @airtelindia Shame on u airtel!

Airtel Broadband DOWN in my Area. 😵‍💫

Switched to the 4G Hotspot & these are the speeds! 🤔



Forget 5G, give us decent 4G!



SMS - Hi, due to a technical issue you may experience service disruption on your Airtel Xstream Fiber. The expected time to resume is 28 May 2022, 4:37 PM 🤬 pic.twitter.com/0ZTPWnOWtB