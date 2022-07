5G Auction: 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी, दो दिन में इतने लाख करोड़ की कमाई, अंबानी, मित्तल और अडाणी दौड़ में, जानें मंत्री वैष्णव ने क्या कहा

Highlights बुधवार को पांच दौर की नीलामी में रेडियो तरंगों की अतिरिक्त मांग आई। नौवें दौर की बोली की समाप्ति पर 1,49,454 करोड़ रुपये की बोलियां आईं। कंपनी प्रीमियम 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का चयन कर सकती है।

नई दिल्लीः देश में पांचवीं पीढ़ी (5जी) के स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिये बुधवार को दूसरे दिन 1.49 लाख करोड़ रुपये की बोलियां आईं। बिक्री बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगी। मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और गौतम अडाणी की कंपनियों के साथ-साथ वोडाफोन आइडिया ने बोली के पहले दिन मंगलवार को 1.45 लाख करोड़ रुपये की बोली लगायी थी।

बुधवार को पांच दौर की नीलामी में रेडियो तरंगों की अतिरिक्त मांग आई। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दूसरे दिन की नीलामी समाप्त हो गयी है और यह बृहस्पतिवार को जारी रहेगी। उन्होंने कहा, ‘‘नीलामी में बोली में रखे गये सभी बैंड के लिये अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली...नौवें दौर की बोली की समाप्ति पर 1,49,454 करोड़ रुपये की बोलियां आईं।’’

5G auction is continuing even today and it is going to continue tomorrow also. At the end of the 9th round, we have grossed about Rs 1,49,454 Crores: Union Minister Ashwini Vaishnaw pic.twitter.com/l6PdiVNVLn