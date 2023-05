उत्तराखंड: हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के लिए ऋषिकेश से पहला जत्था हुआ रवाना, 20 मई से श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे कपाट

Highlights उत्तराखंड स्थित हेमकुंड साहिब के 20 मई को खुलेंगे कपाट बर्फबारी के कारण बुर्जुर्गों और बच्चों के जाने पर रोक लगाई गई है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में पहले दिन केवल 2500 तीर्थयात्रियों को जाने की अनुमति दी जाएगी

ऋषिकेश: उत्तराखंड में स्थित सिख तीर्थ स्थल गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था ऋषिकेश से रवाना कर दिया गया है।

उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी और की मौजूदगी में श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया है। दरअसल, सिख श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट 20 मई, शनिवार को खोले जाएंगे।

इस बीच, गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने गुरुवार को एक बयान जारी कर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है।

ट्रस्ट के अनुसार, हेमकुंड में भारी बर्फबारी के कारण ट्रस्ट ने फैसला किया है कि कपाट खुलने के पहले दिन केवल 2500 तीर्थयात्रियों को ही पवित्र स्थल में जाने की अनुमति दी जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि बर्फबारी के कारण 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और छोटे बच्चों के तीर्थ स्थल यात्रा पर रोक लगाई गई है। वहीं, जून महीने में बर्फ पिघलने के बाद गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर दी जाएगी।

#WATCH | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami flags off the first batch of pilgrims for the Shri Hemkunt Sahib Yatra 2023 at Rishikeshpic.twitter.com/uUsiEY1k4g