Ganesh Temple: सिर्फ मुंबई नहीं देश के इन राज्यों में है बप्पा के अनोखे मंदिर, दर्शन करने से दूर होंगे सारे विग्घ

Ganesh Temple: भगवान शिव और पार्वती के पुत्र गणेश के जन्मोत्सव के रूप में गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी विशेषतौर पर महाराष्ट्र में मनाई जाती है जहां पंडाल और मंदिरों को सुंदर तरीके से सजाया जाता है। हालांकि, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि देश के अन्य हिस्सों में आपको गणेश चतुर्थी की रौनक नहीं दिखेगी। बल्कि सभी गणेश भक्तों को मुंबई के अलावा देश के इन गणेश मंदिरों में जाकर दर्शन जरूर करना चाहिए।

भारत में ऐसे कई गणेश मंदिर हैं जो अपनी अनूठी विशेषताओं, इतिहास या स्थान के कारण किसी छिपे हुए रत्न से कम नहीं हैं। ये मंदिर अक्सर भीड़-भाड़ से दूर शांत जगहों पर स्थित होते हैं।

यहाँ कुछ ऐसे ही गणेश मंदिरों की जानकारी दी गई है

1- गढ़ गणेश मंदिर, जयपुर

यह मंदिर जयपुर के सिटी पैलेस से जुड़ा हुआ है। यह बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति बिना सूंड के है। यह जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। एक मान्यता के अनुसार, राजा ने मंदिर इस तरह से बनवाया था कि वे अपने महल के चंद्र महल से दूरबीन की मदद से भी गणेश जी की मूर्ति के दर्शन कर सकें।

2- त्रिशुंड गणपति मंदिर, पुणे

पुणे के सोमवर पेठ में स्थित यह मंदिर अपनी अनूठी मूर्ति के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा तीन सूंड (trunk) और छह हाथों के साथ एक मोर पर विराजमान है। यह अपनी भव्य वास्तुकला और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जो हर आगंतुक को हैरान कर देता है।

3- डोडीताल गणेश मंदिर, उत्तराखंड

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित डोडीताल को भगवान गणेश का जन्मस्थान माना जाता है। यह मंदिर डोडीताल झील के पास है। यहाँ भगवान गणेश अपनी माता अन्नपूर्णा के साथ विराजमान हैं। यह एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह है, जो ट्रेकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए खास है।

4- गणेश टोक मंदिर, सिक्किम

सिक्किम की राजधानी गंगटोक में लगभग 6,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह एक छोटा, लेकिन बेहद सुंदर मंदिर है। यह अपनी बेहतरीन लोकेशन के लिए जाना जाता है। मंदिर से पूरे गंगटोक शहर और कंचनजंघा पर्वत श्रृंखला के लुभावने दृश्य दिखाई देते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के इस क्षेत्र में यह मंदिर अपनी खास जगह रखता है।

5- महागणपति मंदिर, रांजणगांव

यह पुणे के अष्टविनायक मंदिरों में से एक है। इसकी खास बात यह है कि माना जाता है कि मंदिर की मूल मूर्ति तहखाने में छुपी हुई है। कई साल पहले जब विदेशियों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तब मूर्ति को बचाने के लिए उसे तहखाने में छुपा दिया गया था। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है।

6- मुंडकटिया गणेश मंदिर (उत्तराखंड)

उत्तराखंड में स्थित यह मंदिर “सर कटे गणेश” के नाम से विशिष्ट है क्योंकि यहाँ गणेश जी की बिना सिर वाली मूर्ति की पूजा की जाती है। यह अपने प्रकार में दुर्लभ और आकर्षक धार्मिक स्थल है। इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व, आसपास के प्राकृतिक दृश्य (जैसे गौरीकुंड, त्रियुगीनारायण) इसे यात्रा और साधना के लिए और भी विशेष बनाते हैं।

