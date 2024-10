Mysuru Dasara 2024: कैसे, कहां और कब देखें मैसूर का भव्य दशहरा, जानें लाइव स्ट्रीमिंग लिंक और बहुत कुछ...

Mysuru Dasara 2024: देश के अलग-अलग हिस्सों में आज दशहरा या विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। आज शाम के समय नौ दिनों के त्योहार का रावण दहन के साथ अंत हो जाएगा। देश के अलग-अलग हिस्सों में यह तस्वीर आपको देखने को मिलेगी लेकिन कर्नाटक में दशहरे का त्योहार कुछ अलग ही ढंग से मनाया जाता है। मैसूर दशहरा उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मैसूर शहर में मनाया जाने वाला भव्य उत्सव मैसूर दशहरा देश के सबसे शानदार आयोजनों में से एक है।

इस साल, मैसूर दशहरा जुलूस और जंबू सवारी आज, 12 अक्टूबर को मैसूर पैलेस में दशहरा के अवसर पर आयोजित की जाएगी, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के मैसूर पैलेस में मैसूर दशहरा का भव्य उत्सव दोपहर 2 बजे शुरू हुआ है। हालांकि, सभी लोगों का वहां पहुंचकर दशहरे का आनंद लेना तो संभव नहीं है इसलिए हमारे पास इसके लिए एक जुगाड़ है।

जी हां, आप घर बैठे मैसूर दशहरा देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको मोबाइल और इंटरनेट की जरूरत होगी। दरअसल, आप अपने फोन में यूट्यूब एप के जरिए मैसूर दशहरा समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। जिसका लिंक यहां नीचे दिया गया है...

इसके अलावा आप दूरदर्शन नेशनल टीवी, फेसबुक पेज, एक्स पेज और यूट्यूब पर भी इस समारोह को देख सकते हैं।

The grand Mysuru Dasara Procession has begun.



Witness the vibrant cultural extravaganza as it moves from the majestic Mysuru Palace to Banni Mantapa, celebrating tradition, heritage, and devotion.



Watch Live : https://t.co/Fbg5bc0Jbi#MysuruDasara#MysuruDasara2024… pic.twitter.com/YhZ8j7NgNS