Jagannath Rath Yatra 2022: आज से शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा, देश-दुनिया से पुरी आए श्रद्धालु

Highlights कोरोना वायरस महामारी के कारण भक्तों को 2020 और 2021 में त्योहार के दौरान पवित्र शहर में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर से आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलती है।

पुरी: दो साल के अंतराल के बाद शुक्रवार को भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की नौ दिवसीय रथ यात्रा पूरी जनभागीदारी के साथ शुरू हुई। भगवान जगन्नाथ की बहुप्रतीक्षित रथ यात्रा में भाग लेने के लिए देश भर से हजारों भक्त ओडिशा के पुरी में आए हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण भक्तों को 2020 और 2021 में त्योहार के दौरान पवित्र शहर में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।

#WATCH | Odisha: Pahandi rituals for #JagannathRathYatra in Puri begins. The participation of devotees in the Rath Yatra has been allowed this time after a gap of two years following the COVID pandemic. pic.twitter.com/XMohDItkIK