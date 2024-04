Archery World Cup: शनिवार को बड़ी खुशखबरी, दो गोल्ड पर कब्जा, तीरदाजों ने किया कमाल

Highlights छठी वरीयता प्राप्त इटली को हरा दिया। मार्सेला टोनियोली, आइरीन फ्रैंचिनी और एलिसा रोनर पर 178-171 की अच्छी बढ़त ले लीं। स्टेज-1 में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।

Archery World Cup: भारत को शनिवार सुबह बड़ी खुशखबरी मिली है। भारत की पुरुष और महिला कंपाउंड टीमों ने शंघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर ने महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा में इटली को 236-225 से हराकर स्वर्ण के साथ अपना खाता खोला। भारत के अभिषेक वर्मा, प्रियांश, प्रथमेश फुगे ने शंघाई में तीरंदाजी विश्वकप स्टेज-1 में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नीदरलैंड के माइक श्लोसेर, सिल पैटर और स्टेफ विलेम्स को 238-231 से हराया।

India''s Abhishek Verma, Priyansh, Prathamesh Fuge win gold in men''s compound team event at Archery WC Stage 1 in Shanghai