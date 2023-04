Eid ul-Fitr 2023: 22 अप्रैल को पूरे देश में ईद, लखनऊ ईदगाह के इमाम ने की घोषणा

Highlights ईद-उल-फितर का त्योहार चांद दिखने पर मनाया जाता है। अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग दिन या समय पर ईद का चांद दिखाई देता है। मुसलमान भोर से सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं, शांति और मार्गदर्शन के लिए अल्लाह से प्रार्थना करते हैं।

Eid ul-Fitr 2023: पूरे देश में कल ईद मनाई जाएगी। बिहार और उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में अर्धचंद्र देखा गया है। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने एएनआई से कहा, "आज चांद दिख गया है और कल देश में ईद-उल-फितर मनाई जाएगी।"

Moon sighted, Eid-ul-Fitr to be celebrated in India on Saturday

शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने कहा कि ईद का चांद नज़र आया और शनिवार को ईद उल फितर मनाई जाएगी। ईद-उल-फितर इस्लाम के सबसे शुभ और पवित्र त्योहारों में से एक है। इसे रमजान के महीने भर के उपवास (रोजा) के समाप्त होने के रूप में चिह्नित किया जाता है।

दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में शुक्रवार शाम ईद-उल-फितर के चांद के दीदार हो गए और अब शनिवार को यह त्योहार मनाया जाएगा। विभिन्न उलेमा (धर्म गुरुओं) ने ऐलान कर दिया। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने कहा कि शुक्रवार शाम दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और असम समेत कई स्थानों पर ईद का चांद सामान्य तौर पर सबने देखा है।

Uttar Pradesh | The moon has been sighted today and Eid-ul-Fitr will be celebrated in the country tomorrow: Lucknow Eidgah Imam Maulana Khalid Rasheed Firangi Mahali pic.twitter.com/eeVNXV2rwV