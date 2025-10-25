Delhi Chhath Puja 2025: छठ महापर्व पर 27 अक्टूबर को सरकारी अवकाश, सीएम रेखा गुप्ता ने की घोषणा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 25, 2025 05:49 IST2025-10-25T05:48:38+5:302025-10-25T05:49:28+5:30

Delhi Chhath Puja 2025:त्योहार आस्था, भक्ति के साथ ही स्वच्छता का भी प्रतीक है जो प्रकृति, जल और सूर्य की पूजा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। 

Delhi Chhath Puja 2025 Delhi government declares October 27 public holiday for Chhath cm rekha gupta | Delhi Chhath Puja 2025: छठ महापर्व पर 27 अक्टूबर को सरकारी अवकाश, सीएम रेखा गुप्ता ने की घोषणा

file photo

Highlights27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।उत्सव का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण है।

Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 27 अक्टूबर को छठ पर्व के अवसर पर सरकारी अवकाश की शुक्रवार को घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि चार दिवसीय इस उत्सव का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए सोमवार को अवकाश रखा गया है।

सीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धालु जलाशयों के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और इसकी तैयारियां सुबह से ही शुरू हो जाती हैं तथा परिवार विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए गुप्ता ने कहा कि प्रकृति को समर्पित छठ त्योहार में लोग सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह त्योहार आस्था, भक्ति के साथ ही स्वच्छता का भी प्रतीक है जो प्रकृति, जल और सूर्य की पूजा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। 

Web Title: Delhi Chhath Puja 2025 Delhi government declares October 27 public holiday for Chhath cm rekha gupta

पूजा पाठ से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Chhath PujaDelhi GovernmentRekha Guptaछठ पूजादिल्ली सरकाररेखा गुप्ता